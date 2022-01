Corona aktuell : Leverkusen erreicht den dritthöchsten Inzidenzwert in NRW

Leverkusen Die Zahl der Infizierten steigt und somit auch die Inzidenzwerte: Leverkusen überschreitet erstmalig die 900er Marke. Höhere Werte gibt es nur in zwei anderen Städten in NRW.

Inzidenz 912,7 (+45,1) Zum ersten mal in der Pandemie wurde die 900er Marke überschritten. Der Wert ist der dritthöchste in ganz NRW. Nur aus Wuppertal (994,4) und in Bonn (948,6) wurde am gleichen Tag eine noch höhere Inzidenz gemeldet.