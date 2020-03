SPD-Gesundheitsexperte : Karl Lauterbach warnt vor Corona-Folgen - „Da braut sich ein Sturm zusammen“

Leverkusen Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat die Leverkusener Bevölkerung eindringlich davor gewarnt, die gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie zu unterschätzen.

Zugleich malt er ein finsteres Zukunftsbild von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. „Das ist ein Sturm, der sich da aufbaut“, sagt er. „Wir haben es hier mit etwas zu tun, was mit einer herkömmlichen Grippe nicht vergleichbar ist“, sagte der Medizinprofessor und Virologe am Mittwoch in einem telefonischen Pressegespräch. Gerade jüngere Menschen glaubten an einen ähnlichen Verlauf wie bei einer Grippe, und dass es ausreiche, ausschließlich Risikopatienten zu isolieren. „Davor will ich warnen“, sagte Lauterbach.