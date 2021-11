Corona aktuell in Leverkusen : Covid-Kranke: Ein Drittel ist unter 18

Corona aktuell in Leverkusen

Auch in Kitas sollen verstärkt PCR-Lollitests durchgeführt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Leverkusen In Leverkusen ist laut Stadt seit dem 2. November eine deutliche Zunahme an Coronafällen zu verzeichnen. Ein konkretes Ausbruchsgeschehen sei jedoch nicht zu erkennen. Grundsätzlich erkrankten auch immer mehr geimpfte Personen.

77 Schüler seien an Covid-19 erkrankt. 30 Prozent der Corona-Patienten in Leverkusen seien sechs bis 18 Jahre alt. Aus Kindergärten wurden fünf Fälle gemeldet: drei erkrankte Kinder und zwei Mitarbeiter. In allen Kitas werden ab Montag, 8. November, zweimal wöchentlich PCR-Lollitestungen werden durchgeführt.