Corona-Lage in Leverkusen : Klinikum richtet zwei Impfstellen ein

Wollte mit den Bandkollegen im Großen Saal des Forums Weihnachtsstinnung verbreiten, muss sich nun aber erstmal ums eigene Genesen kümmern: Henning Krautmacher. Foto: Uwe Miserius/MISERIUS (ARCHIV)

Leverkusen Die Inzidenz sinkt am Dienstag sehr, sehr zart um 0,6 auf weiterhin stolze 356,0. Höhner-Frontmann Henning Krautmacher ist positiv getestet worden. Die Band sagt das Weihnachtskonzert diese Woche in Leverkusen ab. Und die dezentrale Impfzentren-Landschaft in der Stadt wächst um zwei weitere Angebote im Gesundheitspark.

Das Klinikum und das MZV Leverkusen eröffnet am Mittwoch, 24. November, Impfstellen im Gesundheitspark. „Die Hausärzte – allen voran der Ärztliche Leiter des MVZ Tim Bartel – im MediLev, das Fachpersonal des Klinikum und Niedergelassene Ärzte werden die Bevölkerung impfen“, heißt es.

Die Coronaschutzimpfung sei noch immer „die wichtigste Waffe im Kampf gegen das Virus. Als Krankenhaus wollen wir nicht nur Patienten mit Covid-19 behandeln, sondern auch dazu beitragen, dass sie sich gar nicht erst anstecken“, betont Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Detlef Odendahl (Personalbereich) ergänzt „Eine höhere Impfquote hilft die Pandemie zu bekämpfen und entlastet unseren Arbeitsalltag im Klinikum.“

Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (ab sechs Monaten nach der Zweitimpfung). Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitgebracht werden muss „ein amtlich gültiges Ausweisdokument, die Krankenversichertenkarte und falls vorhanden den Impfpass“.

Impfstellen: 1. in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung im MediLev; 2. in neu aufgestellten Containern neben den Parkhäusern an der Zufahrt zum Gesundheitspark. Erste Impftermine: Mittwoch, 24. November, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 25. November, 8 bis 12 Uhr, Freitag, 26. November, 8 bis 12 Uhr, Samstag, 27. November, 10 bis 14 Uhr, Sonntag, 28. November, 15 – 19 Uhr. In der Woche vom 29. November bi 3. Dezember wird montags bis freitags, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr geimpft. Angeboten werden Impfungen mit Biontech und Moderna.

Die Fallzahlen

Gesamtinifzierte 12.114 (+ 43)

Genesene 11.000

Aktuell Erkrankte 890

Todesfälle 120 (120)

Inzidenz 356,9 (-0,6)

Krankenhäuser Klinikum: 20 Fälle behandelt, sieben sind intensivpflichtig; Remigius-Krankenhaus: vier Fälle, zwei intensivpflichtig

Absage Höhner-Frontmann Henning Krautmacher ist positiv auf das Virus getestet worden. Das für Donnerstag, 25. November, im Forum geplante Weihnachtskonzert der Band ist abgesagt. Eintrittskarten können in der Vorverkaufsstelle, in der sie gekauft wurden, zurückgeben werden, teilt die Band mit.

(LH)