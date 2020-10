Leverkusen 894 Leverkusener sind, Stand Donnerstagmorgen, seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert.

Das sind fünf mehr als am Mittwoch. 568 (Vortag: 561) gelten als genesen. Akut an Covid-19 erkrankt sind 316 Bürger (318). Der Inzidenzwert (Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegt am Donnerstag bei 75,1 nach 84,3 am Vortag.