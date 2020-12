Corona aktuell : Inzidenzwert steigt in Leverkusen weiter auf 191,2

Keine Entwarnung in Sicht: Die Infektions-Zahlen steigen. Foto: dpa/Tom Weller

Leverkusen Der Inzidenzwert (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) steigt in Leverkusen weiter und betrug am Montag 191,2 (Vortag 180,2).

Insgesamt haben sich 3220 Menschen infiziert (3165) 1749 (1749) sind genesen, 1442 (1387) sind aktuell erkrankt. Gleichbleibend 29 Leverkusener haben eine Infektion nicht überlebt.

Im Klinikum werden derzeit 23 Covid-Patienten behandelt, sieben davon befinden sich auf der Intensivstation. Im Remigius-Krankenhaus werden 14 Covid-Patienten versorgt, drei davon auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Im St. Josef Krankenhaus (Geriatrie) gibt es derzeit keine positiv getesteten Patienten.

(bu)