Corona aktuell : Sechs Infizierte in Leverkusen

Die Zahl der Infizierten bleibt in der Chemiestadt weiter sehr niedrig. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Leverkusener ist am Donnerstag um eine Person gestiegen. Derzeit sind es sechs Infizierte und somit einer mehr als am Vortag.

254 Fälle gab es bisher, 243 sind genesen. Fünf Menschen starben an den Folgen einer Infektion.

Für Fragen zum Coronavirus hat die Stadt Leverkusen ein Bürgertelefon unter der Nummer (0214) 406-3333 geschaltet. Es ist von montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 Uhr bis 13 Uhr zu erreichen.

(bu)