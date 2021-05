Corona-Hotspots in Leverkusen : Mobile Impfaktion kommt gut an

Ärztin Bettina Schwarz-Lindlar (r.) und ihre Tochter Lea Lindlar (l.) impften am Sonntag ehrenamtlich Menschen in der Mesxhidi-Aksa-Moschee in Küppersteg. Aus Respekt gegenüber den Gläubigen legten sie sich in der Moschee ein Tuch über den Kopf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Knapp 1000 Personen wurden über Pfingsten in Rheindorf, Küppersteg, Manfort geimpft, und zwar an Standorten mit hohen Inzidenzwerten.

Bertrand Njeh Fongang aus Kamerun (35) ist glücklich. Im Pfarrsaal der Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ in Rheindorf erhielt er am Samstag die ersehnte Coronaschutzimpfung. „Ich habe damit nicht so schnell gerechnet”, sagte er strahlend. Internistin Stephanie Salge, die ihre Praxis am Königsberger Platz betreibt, hatte ihm die Injektion gesetzt.

Sonderkontingente Das NRW-Gesundheitsministerium hat Sonderkontingente mit 100.000 Impfdosen des Impfstoffs der Firma Johnson & Johnson für 15 Kreise und Städte wie Leverkusen zur Verfügung gestellt. Damit konnten in den letzten Tagen 33.000 Personen in sozial benachteiligten Stadtteilen geimpft werden. Sobald weitere Impfdosen zur Verfügung stünden, werde das Land erneut Sonderkontingente zur Verfügung stellen.

Neben Ärztin Salge waren an diesem Tag drei weitere Mediziner mit ihren Teams im Einsatz, darunter zwei Ärzte, die Fremdsprachen wie Türkisch oder Arabisch beherrschten. Aufklärungsblätter gab es gar in sieben Sprachen. „Insgesamt 200 Personen hatten im Vorfeld einen festen Termin von uns erhalten”, berichtete Wolfgang Hübner, leitender Impfarzt des städtischen Impfzentrums. Anschließend konnten Einwohner ohne Termin kommen.

Am Sonntag ging es weiter in der Mesxhidi-Aksa-Moschee in Küppersteg, am Pfingstmontag in Manfort im Nachbarschaftszentrum „Johanneskirche“. „Solche Aktionen in Stadtteilen mit vergleichsweise hohen Inzidenzen müssen fortgeführt werden“, forderte der Oberbürgermeister. „Insofern ist das Land dringend aufgefordert, dafür weiteren Impfstoff bereitzustellen.“