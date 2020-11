Pandemie-Lage in Leverkusen : Corona: Mitte Dezember kommt der erste Impfstoff

Pandemie-Lage in Leverkusen

Die Maske bleibt Pflicht, unter anderem in den Fußgängerzonen, in Geschäften, Bussen und Bahnen und öffentlichen Gebäuden. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Maske, auch wenn ihr Tragen laut Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach zum „Volkssport“ wird, ist noch nicht in jedem Gesicht in der Stadt angekommen. Dafür sollen Mitte Dezember möglicherweise die ersten Impfstoffdosen ankommen.

Kontrollen In dieser Woche fielen 170 Maskenverstöße auf, für 150 Maskenmuffel gab es Verwarnungen, für 20 ein Bußgeld. Zudem stellte die Stadt zwei Verstöße gegen die Personenzahl bei Treffen fest, meldet Dezernentin und Krisenstabschefin Andrea Deppe.

Allgemeinverfügung Die Stadt wartet auf die neue NRW-Corona-Verordnung und will dann zügig eine Allgemeinverfügung zu den von Kanzlerin Merkel und den Länderchefs beschlossenen neuen Regeln rausgeben.

Bundeswehr Offiziell endet der Einsatz der 21 Soldaten am 4. Dezember. Die Stadt hat eine Verlängerung bis 8. Januar beantragt. Es gebe „verbindlich positive Signale“, dass dies bewilligt wird, sagt Lünenbach. Die Soldaten helfen bei der Kontaktnachverfolgung.

Erste Impfungen/Impfzentrum Laut Lünenbach ist für Mitte Dezember die Verfügbarkeit der ersten Impfstoffdosen angekündigt. „Im ersten Schritt werden gefährdete Gruppen geimpft: Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und das dortige Personal, zudem das Personal in den Krankenhäusern. Die Stadt geht von 5000 Personen aus. Die Impfungen nehmen mobile Impfteams vor Ort vor. Die Stadt berät sich mit Feuerwehr, Kassenärztlicher Vereinigung (KV) und Maltesern zu den Details.

Im zweiten Schritt wird das Impfzentrum eingerichtet. Wo es entstehen soll, will die Stadt zeitnah, wohl am Montag, bekanntgegeben. Fakt ist: Die Stadt will kein Zelt und keinen Container, sondern ein gut erreichbares Gebäude. Dort werden Impfstraßen eingerichtet. Die Verwaltung arbeitet mit der KV zusammen, denn niedergelassene Ärzte sollen die Impfungen im Zentrum übernehmen.