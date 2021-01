Corona-Lage in Leverkusen : „An den Kontakten hängt alles, auch die Todeszahl“

Leverkusen Bis Mitte Januar soll die erste Impfrunde in den Altenheimen beendet sein. Die Fallzahlen steigen weiter. Stadt rät dringend: Auf Familienbesuche verzichten.

99 Maskenmuffel, 1448 Erkrankte, 917 Geimpfte – die Corona-Lage in Zahlen. Stadt und Kliniken hat am Freitag noch mehr Daten parat. Die Lage:

Auf der Prioritätenliste oben: Bis Mitte Januar soll die erste Impfrunde in den übrigen fünf Heimen erfolgen, kommende Woche beginnen Impfungen in den Einrichtungen der Lebenshilfe, am 18. Januar starten die Mitarbeiter-Impfungen in den Krankenhäusern. Utz Krug, Ärztlicher Direktor des Klinikums, spricht von einer hohen Impfbereitschaft, ordnet die Quote bei 75 Prozent ein. Auch hier gilt: „Nicht jeder, der noch nicht zugesagt hat, ist ein Impfverweigerer.“ Thomas Karls vom Remigius-Krankenhaus spricht von einer Quote von knapp unter 70 Prozent.