Stadtchef Uwe Richrath ist erneut positiv : Corona-Herbst – 42 Leverkusener in Kliniken

Leverkusen Die Zahl der Infizierten und derer, die wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus müssen, steigt. Auch Oberbürgermeister Uwe Richrath hat wegen eines positiven Testergebnisses Termine abgesagt.

Die Corona-Zahlen ziehen wieder an: Im Klinikum in Schlebusch werden aktuell 26 Covid-Fälle behandelt, zwei Patient liegen auf der Intensivstation. Von den 16 Corona-Patienten im Remigius-Krankenhaus in Opladen werden zwei Patienten intensivmedizinisch versorgt, einer muss beatmet werden. Auch die Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektion innerhalb von sieben Tagen, auf 559.7.