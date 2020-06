Corona aktuell : Fallzahlen stabil, Blutkonserven knapp

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Blutspenden an den Terminen, die in der Corona-Pandemie in Leverkusen möglich sind, etwa am 24. Juni in Bergisch Neukirchen. Foto: dpa/Thomas Frey

Leverkusen Sieben an Covid-19 Erkrankte verzeichnet die Stadt am Montag. Ebenso viele waren es am Wochenende. Auch die Zahl der Genesenen bleibt vorerst mit 234 gleich. Das DRK bittet dringend um Blutspenden, denn die Kliniken gehen wieder in Normalbetrieb. Für Operationen braucht es Blutkonserven.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fallzahlen Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten ist am Montag im Vergleich zum Wochenende mit sieben Betroffenen stabil geblieben. Insgesamt meldet die Stadt wie am Sonntag 246 Infizierte, davon gelten 234 als wieder genesen, fünf Todesfälle sind zu beklagen.

Blutspende Die Krankenhäuser gehen langsam in Richtung Normalbetrieb, Operationen finden wieder statt. Dafür werden dringend Blutspenden benötigt, weist das Deutsche Rot Kreuz (DRK) hin. Viele Blutspendetermine etwa an Unis kann das DRK aber nicht wie geplant anbieten. Folge: Blutkonserven werden knapp. Nächste Spendenmöglichkeit unter Corona-Regelungen (etwa Maskenpflicht): Mittwoch, 24. Juni, 15 bis 19-30 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, Burscheider Str. 178.

(LH)