Corona aktuell : Fallzahlen bleiben stabil

Das Abitur in der Tasche. Und die dazugehörige Feier muss in Corona-Zeiten ausfallen? was derzeit gilt, fasst die Stadt auf ihrer Internetseite zusammen Foto: dpa Tobias Kleinschmidt/dpa, Tobias Kleinschmidt

Leverkusen Die Zahlen stagnieren. Wie am Dienstag und Montag sind auch am Mittwoch noch acht Leverkusener an Covid-19 erkrankt. Insgesamt gibt es 250 Infizierte.

Fallzahlen Die Daten zum Virus in Leverkusen bleiben konstant. Am Mittwoch sind weiterhin acht Leverkusener an Covid-19 erkrankt. Es bleibt wie am Vortag bei 250 Infizierten, davon sind 237 genesen.

Aktuelles Die Stadt veröffentlicht auf www.leverkusen.de neben den Zahlen auch Aktuelles zum Thema. Unter anderem ist nachzulesen, was für Schulabschlussfeiern gilt und welche Kontakteinschränkungen es in Pflegeeinrichtungen derzeit gibt.

Bürgertelefon Die Hotline der Stadt zum Coronavirus ist nach wie vor geschaltet: 0214 406-3333, erreichbar montags bis freitags, 8 bis bis 16 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 13 Uhr.

(LH)