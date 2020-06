Corona aktuell : Meisterfeier der Handwerkskammer im Autokino

Leverkusen Zahl der Infektionsfälle bleibt in Leverkusen auf gleichem Niveau. Handwerkskammer Köln überlegt sich in Corona-Zeiten unkonventionelle Lösung und feiert kontaktfreie Meisterfeier im Autokino.

Autokino Angesichts der Corona-Pandemie und den behördlichen Auflagen für Großveranstaltungen hat die Handwerkskammer zu Köln ein kreatives Konzept für ihre Meisterfeier am 7. Juni entwickelt, mit dem herzlich aber kontaktfrei gefeiert werden kann: Den frischgebackenen Handwerksmeisterin wird der eigens neu gestaltete Meisterbrief im Car-Watch Autokino (Halle Tor 2) im Kölner Westen kontaktlos im Auto überreicht. Hans Peter Wollseifer, Präsident der Handwerkskammer zu Köln: „Ich freue mich, dass wir für unsere Meisterfeier ein spannendes Konzept auf die Beine stellen konnten, mit dem wir – trotz Corona – in der Lage sind, unsere neuen Meisterinnen und Meister angemessen zu ehren. Jeder bringt quasi seine persönliche mobile VIP-Lounge mit, in der auch die eigenen Gäste Platz haben. So sorgen wir für genügend Abstand untereinander – und unsere Meisterinnen und Meister bekommen trotzdem die Feier, die Ihnen zusteht.“