Corona aktuell : Ins Rathaus nur noch mit Mundschutz

Leverkusen Die Stadt führt fürs Rathaus die Mundschutz-Pflicht ein. Wer dort einen dringenden Termin hat, darf nicht ohne kommen.

Fallzahlen: Für Leverkusen meldet das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen 127 Fälle. Am Dienstag waren es 113.

Abgabestelle Die Stadt hat an der Reuterstraße 53 in Schlebusch eine Annahmestelle für gespendete Atemschutzmasken eingerichtet. Öffnungszeiten: Mo - Do 8-15 Uhr, Fr 8-12 Uhr. Von dort werden die Masken an Pflegeeinrichtungen verteilt. Eine Abgabe an Privatpersonen gibt es nicht. Nähanleitung: www.klinikum-lev.de/naehanleitung-mundschutz.aspx