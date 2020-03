Aktion des Jugendzentrums : Der Bunker geht gegen Lagerkoller online

Leverkusen Auch in Zeiten von Corona ist das Engagement des Jugendzentrums Bunker groß.

Die Aktion „100 für Euch“ ist zunächst begrenzt auf 150 Kinder und Jugendliche, eine Ausweitung sei bei Bedarf aber eingeplant, sagt Rainer Hilken. Wer also nicht nur auf dem Sofa sitzen, Filme gucken und Playstation spielen möchte, kann sich auch in diesen Zeiten auf das Engagement des Jugendzentrums verlassen. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich auf der Internetseite www.bunker-lev.de über das ständig anwachsende Online-Angebot informieren und sind eingeladen, daran teilzunehmen.

Nun, da das öffentliche Leben aufgrund des Corona-Virus’ zum Erliegen gekommen ist, verbrächten die meisten Jugendlichen ihre Zeit am Bildschirm, sagt Reiner Hilken, Leiter der Einrichtung. „Dass die Kids in der freien Zeit zum Beispiel Sprachen lernen, sich mit Themen wie Natur und Technik auseinandersetzen oder dass sie ein Instrument erlernen, ist eben doch nur eine Wunschvorstellung Erwachsener“, sagt er. Ein Lagerkoller sei programmiert, die Spannungen innerhalb der Familien würden größer.

Das Jugendzentrum Bunker möchte Abhilfe schaffen und hat einen Teil seiner Angebote ins Internet verlagert, so dass kein direkter Kontakt besteht und die Gesundheit der Jugendlichen gewährleistet wird. In WhatsApp-Gruppen und über die Homepage werden Informationen und Neuigkeiten ausgetauscht. So bleiben die Ehrenamtler mit ihren Besuchern in Kontakt und niemand sitzt abgeschottet von der Außenwelt zu Hause vor dem Fernseher.