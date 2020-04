„Keine Panikmache“ : Corona-Debatte – Lauterbach kontert Vorwürfe der CDU

Leverkusen Feinstaub und Covid 19 – der politische Streit um gesundheitliche Risikofaktoren der Leverkusener geht weiter.

Der Medizinprofessor und Leverkusener Abgeordnete hatte verbreitet, dass das Sterblichkeitsrisko der Leverkusener Bevölkerung im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus zweieinhalbfach höher sei als im Bundesschnitt. Dabei beruft er sich auf eine kürzlich veröffentliche Studie der Harvard School of Public Health, an der er selbst seit 22 Jahren als Dozent lehrt. Sie untersuchte den Zusammenhang von örtlichen Feinstaubkonzentrationen in den USA und dem Sterblichkeitsrisiko an Covid-19 im Fall einer Infektion. Die Ergebnisse rechnete Lauterbach auf Leverkusen herunter. „Ich wünschte, die Ergebnisse wären andere“, sagt er.