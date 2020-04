Wilder Müll und Zigaretten : Corona bringt Wälder in Gefahr

Leverkusen/Leichlingen Viele Menschen zieht es derzeit in den Wald. Vermüllung und Brandgefahr steigen.

Einer von ihnen ist Ralf Pilgram, der mit dem Bürgerbusch das größte zusammenhängende Waldgebiet Leverkusens unter seinen Fittichen hat. „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Menschen ihren Müll im Wald abladen“, sagt der 70-Jährige. „Da die städtischen Annahmestellen wegen Corona geschlossen sind, werden Bauschutt oder Gartenabfälle einfach im Wald entsorgt.“ Vor allem am der Wohnbebauung nahen Bürgerbuschweg sei das traurige Ergebnis sichtbar. „Die Leute bringen alles her. Es ist schlimm.“ Er melde alle Verstöße dem Ordnungsamt. In einem Fall sei der Verursacher vielleicht durch einen gefundenen Kassenbon zu ermitteln, auf dem die Kontonummer des Abfallsünders zu sehen sei. „Das Müllproblem liegt mir sehr am Herzen, sagt Pilgram.