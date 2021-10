Razzia auch in Leverkusener Wohnungen : Corona-Betrug: Polizei durchsucht Testcener in Hitdorf

Auch ein Testzentrum in Hitdorf (Symbolfoto) wurde am Mittwoch durchsucht. Foto: dpa/Peter Kneffel

Leverkusen/Köln Polizei und Staatsanwaltschaft sind einem Subventionsbetrug durch nicht korrekte Abrechnungen von Corona-Tests auf de Spur. Dazu wurden jetzt auch in Leverkusen Räume durchsucht.

In mehreren bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Verfahren „wegen Verdachts des unrechtmäßigen Bezugs von NRW-Soforthilfen sowie der unrechtmäßigen Abrechnung von Corona-Tests zum Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein“ hat die Polizei am Mittwoch in Leverkusen und den Kölner Stadtteilen Kalk, Mülheim, Buchheim und Humboldt-Gremberg mehrere Privatwohnungen und drei Testzentren in Köln und in Hitdorf durchsucht.