Corona aktuell : Zwei weitere Todesfälle in Leverkusen

Zwei weitere Todesfälle in Leverkusen

In Leverkusen sind aktuell 6400 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Sina Schuldt

Leverkusen Die Stadt meldet, dass zwei weitere Leverkusener im Alter von 85 und 87 Jahren diese Woche an den Folgen des Corona-Virus gestorben sind.

Ein 87-Jähriger ist am 22. März gestorben, ein 85-Jähriger verstarb am Tag darauf. Beide waren mit dem Corona-Virus infiziert. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen laut Stadt auf insgesamt 161.