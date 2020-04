Corona aktuell : 149 Fälle – Infektionen in Leverkusen gleich hoch wie am Vortag

Leverkusen Fallzahlen Das NRW-Gesundheitsministerium meldet am Montagmorgen 149 nachgewiesene Fälle in Leverkusen und somit die gleiche Anzahl wie am Sonntag, am vergangenen Freitag waren es 141.

Fragestunde Was Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona bewegt, was sie zur aktuellen Lage wissen wollen, dies alles wird am Donnerstag, 9. April, um 14 Uhr Thema in der Fragestunde mit Oberbürgermeister Uwe Richrath sein. Am Telefon und im Livestream können junge Leverkusener den OB mit ihren Anliegen „löchern“. Bereits vorher können die Fragen an das Jugendzentrum Bunker unter jzbunker@gmx.de geschickt werden. Oder sie sprechen auf den Anrufbeantworter des Jugendzentrums unter 0214/41906, ebenfalls ist eine Kontaktaufnahme per whatsapp unter 0163/8684700 möglich. Die Fragerunde wird auf Bunker TV, dem Kanal des Jugendzentrums, live übertragen. Die Telefonleitungen sind am Donnerstag ab 13.55 Uhr freigeschaltet. Neben Uwe Richrath wird die Chefin des Leverkusener Jugendamtes, Angela Hillen, ebenfalls zugeschaltet sein.