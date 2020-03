Corona aktuell : Hausbesuch abgelehnt – Kunden beschimpfen Friseure

Leverkusen Friseure dürfen nicht arbeiten und haben zusätzlichen Stress: Sie werden von Kunden beschimpft, wenn sie Hausbesuche ablehnen. Die Friseurinnung bittet um Verständnis.

Fallzahlen Das NRW-Gesundheitsministerium meldet am Dienstagmorgen für Leverkusen 113 Corona-Fälle, am Montagmorgen waren es 102.

Appell „Liebe Kunden, bitte fragen Sie nicht mehr nach Hausbesuchen! Weder in den Salons, noch die Angestellten direkt“, appelliert der Obermeister der Friseurinnung Bergisches Land, Thomas Stangier, an die Kunden. Aus zahlreichen Friseurbetrieben gebe es Hinweise, dass es vermehrt zu unangenehmen Kundenwünschen kommt. „Die Situation ist nicht leicht, aber Kunden, die uns regelrecht drohen und uns Rufschädigung ankündigen, verschlimmern die angespannte Lage“, berichtet Stangier. Mit mobilen Friseurtätigkeiten machten sich die Kunden und auch die Friseure strafbar.

Kirche trotz Corona Die Fliednerkirche in Hitdorf bietet am Donnerstag, 2. April, um 15.15 Uhr eine Telefonandacht für die Gemeindeglieder. Einwahlnummern bei Pfarrerin Tanja Kraski 02173 2757662. Jede Woche gibt es eine neue Andacht online unter www.ekmonheim.de, in der Kirche (Theodor-Fliedner-Str. 5) liegt die „Andacht to go“, Texte für die eigene Andacht zu Hause. Wer Hilfe beim Einkauf benötigt oder am Telefon plaudern möchte, kann sich ebenfalls unter der Nummer melden.