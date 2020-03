Zwei Patienten aus Klinikum entlassen : Corona aktuell: 31 Fälle in Leverkusen

Leverkusen Zwei Leverkusener, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, konnten mittlerweile aus dem Klinikum in Schlebusch entlassen werden. Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann und eine 78-jährige Frau.

Bayer unterstützt Krankenhäuser in der Lombardei in Italien mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro. Das Geld fließe in einen Hilfsfonds, den die lombardische Regionalregierung eingerichtet habe. Daraus werden etwa Geräte für Intensivstationen angeschafft und an die Krankenhäuser mit dem höchsten Bedarf geliefert. „Unsere Kollegen in Italien arbeiten mit unglaublichem Einsatz daran, die Versorgung mit unseren Medikamenten aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus soll unsere Soforthilfe dazu beitragen, die Krankenhäuser und deren Mitarbeiter in der Krise zu unterstützen“, sagt Konzernchef Werner Baumann. Der Konzern hatte bereits China mit „Geld- und Sachleistungen unterstützt und will weiterhin anderen betroffenen Länder und Regionen helfen.