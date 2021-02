Corona aktuell : Leverkusener (61) stirbt im Zusammenhang mit dem Virus

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 75. Am Donnerstag meldet die Stadt 14 neue Infektionsfälle und 48 weitere Genesene.

Todesfall Ein 61-jähriger, mit dem Virus infizierter Leverkusener ist bereits am 11. Februar gestorben. Der Mann hatte laut Stadt Vorerkrankungen. Die Meldung an das örtliche Gesundheitsamt sei nun erst erfolgt, heißt es von der Verwaltung weiter. Die Zahl der Todesfälle in Leverkusen seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 75.