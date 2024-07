Weltweite Computerpanne mit geringen Auswirkungen auf Leverkusen Laborbefunde im Klinikum nur noch auf Papier

Die weltweite Computerpanne, die am Freitag unter anderem auch Krankenhäuser und Flughäfen lahmlegte, hat Auswirkungen auch auf Leverkusen. Das „Synlab“, das Krankenhaus-Labor des Leverkusener Klinikums, ist derzeit nur noch eingeschränkt arbeitsfähig. Labor-Befunde könnten derzeit nicht mehr digital an das Klinikum übermittelt werden. Die Kommunikation sei deshalb von digital auf analog umgestellt worden, berichtet Klinikum-Sprecher David Posor. „Wir haben das Glück eines kurzen Weges“, sagt Posor. Deshalb könnten Befunde auf Papier vom Labor ins Klinikum gebracht werden. Zudem stehe das Klinikum mit nahegelegenen Kliniken der Region wie solchen in Langenfeld, Hilden und Solingen in Kontakt, um bei dortigen Problemen aushelfen zu können. Einzelne dieser Kliniken seien von der Computerpanne betroffen und hätten bereits auf einen reinen Notfallbetrieb umgestellt. Notfalls stehe das Klinikum bereit, um Patienten aus den betroffenen Krankenhäusern aufzunehmen, sagt der Sprecher.