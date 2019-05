Schlebuscher Arkaden : Commerzbank eröffnet neue Filiale

Schlebusch Der neue, schicke Standort befindet sich zentral in den Schlebuscher Arkaden.

In den Arkaden in der Schlebuscher Fußgängerzone eröffnete jetzt eine Zweigstelle der Commerzbank. Das Kreditinstitut legt laut eigener Aussage viel Wert auf Digitalität und Kundenbetreuung. Die Filiale bekam zudem eine neue Ausstattung.

Damit verlassen die insgesamt fünf Mitarbeiter den Standort etwas außerhalb des Zentrums und ziehen in die Stadtmitte. „Man fühlt sich schon wie zu Hause“, betonte Standortleiterin Jenny Belasus. Die dunkle Decke und grauen Akzente harmonieren in der Tat gut mit dem hölzernen Boden und Möbeln. Die Backsteinwände runden das heimische Aussehen ab.

Noch bis November können in der zugegeben vergleichsweise kleinen Räumlichkeit alle Beratungsgespräche rund ums Geld geführt werden. Dann jedoch spezialisiert sich der Schlebuscher Standort auf die Themenbereiche Service, Kontoeröffnungen und Ratenkredite. Für größere Vorhaben wie zum Beispiel einer Baufinanzierung müsse sich dann an Kollegen in den Filialen in Opladen oder Wiesdorf wenden, sagte Belasus.