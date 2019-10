Raucherkneipe in Wiesdorf : CO-Vergiftung: Shisha-Bar geräumt und versiegelt

Leverkusen Drei Männer sind am Freitagabend in Wiesdorf mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gekommen, Zuvor hatten sich die 17, 22 und 23 Jahre alten Männer in einer Shisha-Bar an der Breidenbachstraße aufgehalten, meldet die Polizei.

Kräfte von Feuerwehr und Polizei räumten die Bar, in der sich 30 bis 40 Gäste befanden. Die Feuerwehr stellte erhöhte CO-Werte fest.

Konkret schildert die Polizei: Gegen 23.30 Uhr am Freitag ging es den drei Männern schlecht. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie rasch ins Krankenhaus und riefen Feuerwehr und Polizei. Ein Patient habe später in eine Spezialklinik mit Druckkammer verlegt werden müssen, berichtet die Feuerwehr. Deren Einsatzkräfte und die Polizei bemerkten nach der Evakuierung und dem Durchlüften, dass mehrere Wasserpfeifen in Betrieb waren, die alle mit glühender Holzkohle befeuert wurden. In der Küche standen drei Metallkörbe mit glühender Holzkohle. Dort stellte die Feuerwehr die höchsten CO-Werte fest, berichtet die Polizei. Deren Einsatzkräfte vor Ort fanden noch mehr: Bei der Begehung stießen sie auf mehrere Behältnisse mit Shisha-Tabak, „teilweise handelte es sich um Gebinde mit bis zu einem Kilogramm Inhalt. Mehrere davon waren mit ausländischen Steuerbanderolen versehen. Zusätzlich erkannten die Beamten diverse Behältnisse mit offenbar selbst gemischtem Tabak, dessen Inhaltsstoffe derzeit noch unbekannt sind.“ Die Betreiber der Bar, ein 36-Jähriger und eine 37-jährige Frau konnten keine Gastronomie-Lizenz vorweisen.

Die Kripo dokumentierte den Zustand der Räume, sicherte Spuren und versiegelte die Zugänge zu der Wiesdorfer Bar. Sie informierte auch den Zoll und die Stadt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Straftaten nach der Abgabenverordnung und möglichen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz.

(LH)