Leverkusener Autor Christian Linker Wenn der Leser selbst die Handlung bestimmt

Während der Leipziger Buchmesse hat Christian Linker zuletzt für angemeldete Schulklassen in einem Jugendzentrum aus seiner Neuerscheinung gelesen und erste Erfahrungen mit der Reaktion von Jugendlichen gemacht. In Leipzig gibt es eine Initiative „Klima-Buchmesse“, bei der Literatur und Informationen rund um Klimafragen in Lesungen, Vorträgen und Workshops zusammen gebracht werden. Da passte „Climate Action“ natürlich genau ins Programm.