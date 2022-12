Prozess nach Razzia gegen Großfamilie Clan-Chef nach „Deal“ zurück in Leverkusener Villa

Seit Juni 2022 sitzen sieben Mitglieder eines arabischen Clans auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Männern und drei Frauen der in Leverkusen ansässigen, libanesischen Großfamilie unter anderem Geldwäsche und Sozialhilfebetrug vor. Gegen zwei der Frauen wurde das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. Am kommenden Donnerstag sollen am Düsseldorfer Landgericht die Urteile verkündet werden.