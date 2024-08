City-Händler Leverkusen: Veranstaltungen beleben die Innenstadt

„Das kulinarisch vielfältige Street-Food-Festival und das musikalisch abwechslungsreiche sowie traditionelle Street Life brachten Leben und Begeisterung in die Stadt wie kaum an einem anderen Wochenende“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr als 60.000 Besucher hätten die beiden Veranstaltungen vom 2. bis 4. August besucht. Das habe eine in der City platzierte Zählmaschine berechnet.