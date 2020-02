Stadt teilt mit : City C: Nutzung ist derzeit illegal

Für viele Gebäude sei die Baugenehmigung grundsätzlich erloschen, teilte die Stadt mit.

Das Ziel Die Bewertung der City C beinhalte sowohl eine Entwicklung in den jetzigen Gebäuden als städtischer Verwaltungsstandort (ggf. auch Wohnungen) als auch eine Entwicklung im Rahmen der neuen Teilungserklärung mit Fokus auf Wohnen und Nahversorgung. Das Ergebnis soll bis zur Sommerpause vorliegen.

Die Zwischenlösung für diesen umstrittenen Bereich der Innenstadt hatte die Fraktion der Grünen beantragt, damit die Trostlosigkeit der City C bis zu einer möglichen – wie immer auch gearteten generellen Neunutzung – verschwindet. Als wesentliche Ursache für die Leerstände kann der Bau der Rathaus-Galerie vor gut zehn Jahren angesehen werden. Branchengrößen wie C&A zogen in die Galerie, Woolworth verschwand.

Neuansiedlungen? Fehlanzeige. Zudem schaffte die Stadt mit der City A (Kaufhof bis P&C) schon sehr früh Konkurrenz. Was beim ersten Bauabschnitt der Innenstadt, der City C, 1968 als modern galt, wird heute von den Fachleuten als unzeitgemäß charakterisiert. Baumängel erschweren die Situation. Immer wieder gab es politische und private Ansätze, den großen Wurf zu landen. Vergebens. Jetzt soll eine städtische Arbeitsgruppe alles richten. Das dürfte – auch angesichts der unsicheren politischen Mehrheiten im Stadtrat – Jahre dauern.

Im Oktober hatten deshalb Klaus Wolf (Grüne) und Markus Pott (Opladen Plus) Visionen entwickelt: In die ehemaligen Geschäfte sollten etwa vorübergehend ein Sozialkaufhaus, Ausstellungsräume, ehrenamtlich arbeitende Einrichtungen oder städtische Verwaltung untergebracht werden. So stellten es sich zumindest Wolf und Pott in einer Grobskizze vor.