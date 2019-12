Weihnachtsmarkt in Wiesdorf : Christkindchenmarkt: Sozialhäuschen kehrt zurück

Axel Kaechele veranstaltet den Christkindchenmarkt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Ein Häuschen fehlt. Auf dem Christkindchenmarkt in Wiesdorf gibt es in diesem Jahr kein Sozialhäuschen. Das irritiert die Freie evangelische Gemeinde Wiesdorf. „Die Marktbesucher hatten sich daran gewöhnt, exklusive Handarbeiten und andere selbst produzierte Dinge für den guten Zweck erwerben zu können“, merkt die Gemeinde an.

„Die verschiedenen sozialen und kirchlichen Organisationen und Vereine, die sich in Wiesdorf engagieren und das Sozialhäuschen mit Leben gefüllt haben, wollen wahrgenommen und gewürdigt werden, sich bekannt machen und Kontakte knüpfen.“ Dies sei nun auf dem Christkindchenmarkt nicht möglich.

Veranstalter Axel Kaechele bestätigt: „Ja, in diesem Jahr gibt es kein Sozialhäuschen. Das hat Gründe.“ In den vergangenen Jahren habe er beobachtet, dass das Sozialhäuschen verstärkt auch von Abi­klassen und Parteien genutzt wurde, die Nutzung ausuferte, weg vom eigentlichen Sinn, gemeinnützigen Institutionen Raum zu geben. Dahin will Kaechele wieder zurück. „Wir arbeiten fürs nächste Jahr an einem neuen Konzept“, um auch eine verlässlichere Regelung dazu zu finden, wer das Häuschen nutzen kann. Dazu will Kaechele auch mit der Stadt sprechen, denn egal ob Sozialhäuschen oder Gastronomiebetrieb: An die Stadt muss er für alle Markt-Häuschen Miete zahlen. Dazu kommen Kosten für Beleuchtung und Sicherheit (Brandschutz, Sicherheitspersonal etc.). Der Veranstalter beziffert die Kosten für jeden Posten mit rund 25.000 Euro. Beschicker, die in Wiesdorf aufstellen, zahlen je nach Standgröße grob gesagt zwischen 1000 und 10.000 Euro für die 36 Tage.

Die Dauer des Marktes in einer nicht-touristischen Stadt wie Leverkusen sei auch Grund dafür, dass wenig Kunsthandwerk zu sehen ist. Für diese Aussteller sei es dann zu aufwändig, sich 36 Tage hinter den Stand zu stellen. Aber: „Gastronomie läuft immer“, sagt Axel Kaechele. In diesem Jahr gibt es neben neuen Märchenhäuschen auch etliche Feinkoststände: von bretronischer Salami bis zu Schüttelbrot, Speck und Spezialitäten der Region Südtirol. Das will er 2020 ausbauen. Zudem: Mit den Veranstaltern aus Opladen und Schlebusch denkt er über eine Zusammenarbeit, ähnlich wie bei den Kölner Weihnachtsmärkten, nach. Und dass das Sozialhäuschen 2020 zurückkehrt, „daran ist mir gelegen“, betont Kaechele.