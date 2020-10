Wiesdorf : Christkindchenmarkt im Corona-Jahr mit Einschränkungen

Wiesdorf Um den beliebten Weihnachtsmarkt in Wiesdorf auch in diesem speziellen Jahr durchführen zu können, müssen einige Dinge beachtet werden. So soll etwa der Alkoholausschank begrenzt werden.

Silberstreif am Horizont für Adventsfreunde in Sicht nach dem Absage-Regen anderer Veranstaltungen: Der Christkindchenmarkt in Wiesdorf wird auch im Corona-Jahr stattfinden. Das kündigt Axel Kaechele, der Veranstalter des Traditionsmarktes in der Wiesdorfer City, an. Allerdings wird das Angebot in abgespeckter, das heißt corona-angepasster Form laufen. „Insbesondere Weihnachtsmärkte, bei denen einzelne Bereiche und Stände in die Innenstadtszenerie eingegliedert sind und sich über eine größere Fläche in der Stadt verteilen, sind als unbedenklich einzustufen“, fasst Kaechele zusammen und schiebt hinterher: „Das trifft auf die Weihnachtsmärkte in Leverkusen zu.“ Eine der Einschränkungen: „Dementsprechend verzichten wir in diesem Jahr auf Après-Ski-Partys und Bühnenprogramm.“ Verzichten müssen eingeschworene Wiesdorfer Adventsmarktfans wohl auch auf manches Angebot, denn: Einige Händler aus dem Ausland, würden wegen Quarantänepflicht voraussichtlich ebenso wie Händler mit wirtschaftlichen Problemen am Markt nicht teilnehmen können.