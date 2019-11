Christian Brückner im Erholungshaus : „The Voice“ liest Moby Dick

Hat die Stimme schlechthin: Christian Brückner ist Schauspieler, arbeitet aber zumeist als Synchron- und Hörspielsprecher. Foto: photoselection/Mathias Bothor / photoselection

Leverkusen Christian Brückner war zu Gast im Erholungshaus und präsentierte eine ungewöhnliche Lesung des Klassikers von Herman Melville.

Von Ronja Schendzielorz

Die Stimme von Christian Brückner ist rau und tief. Als die ersten Sätze von „Moby Dick“ ertönen, wird es still im Saal des Erholungshaus in Wiesdorf. Vielen ist Brückner als „The Voice“ bekannt. „Das Intensivste an einem Menschen ist seine Stimme, deshalb ist es eine Ehre, diesen Titel zu tragen“, sagt Christian Brückner, der als erfolgreichster deutscher Sprecher gilt. Bekannt wurde er als Synchronstimme des Hollywood-Stars Robert De Niro. Zusätzlich zu der Synchronarbeit ist er auch als Hörspiel- und Dokumentarfilmsprecher tätig.

Seit einiger Zeit ist er mit der Geschichte von Herman Melville „Moby Dick“ auf Tournee. Der Sprecher steht aber nicht alleine auf der Bühne, sondern wird begleitet von einem Schlagwerk-Ensemble aus Hamburg. Die vier Musiker des Elbtonal Percussion begleiten die Lesung mit Trommel, Becken und Gongs. Es ist eine Mischung aus Klassik, Jazz, Rock und neuer Musik. Während des zweistündigen Programms wechseln die vier Musiker, fast wie in einem Tanz zwischen verschiedenen Schlaginstrumenten auf der Bühne hin und her. In der Mitte: Christian Brückner.

Info Seit 25 Jahren weltweit unterwegs Elbtonal Percussion Die vier Schlagwerker sind seit 25 Jahren unterwegs. Sie tourten schon durch Europa, Südamerika, Japan und China. Weitere infos unter www.elbtonalpercussion.de.

In der ersten Hälfte des Abends werden die Zuschauer langsam und ruhig auf den Weltklassiker „Moby Dick“ eingestimmt. Immer abwechselnd setzt die Stimme Christian Brückners ein und in den Pausen, die vier Musiker. Nach der Pause wird die Stimme des Sprechers lauter und noch tiefer. Der Rachefeldzug des Kapitän Ahab, der den weißen Pottwal jagt, beginnt. Die lauten Trommeln der Hamburger Musiker unterstreichen die von Hass getriebene Jagd des Kapitäns. „Text und Musik unterstützen, helfen und entwickeln sich gegenseitig, dass haben wir schon in den Proben gemerkt“, erzählt Christian Brückner.

Beim großen Finale ist es laut. Die Trommler spielen parallel zu Brückners Vortrag. Der Höhepunkt der Geschichte: Kapitän Ahab sichtet nach langer Reise den gejagten Pottwal. Ein Kampf auf der Bühne: Die Stimme Brückners kämpft gegen die lauten Töne der Trommler. Ein Knall, und alles ist still. Der Applaus bricht los.