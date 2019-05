Besuch aus Oulu : Junge Finninnen singen in Christuskirche

Junge Finninnen singen in Christuskirche

Musikalische Gäste aus der finnischen Partnerstadt: Ein Schulchor aus Oulu singt am Donnerstag in der Christuskirche. Foto: Stadt Leverkusen

Wiesdorf Noch bis zum 10. Mai ist der Schulchor des Musikgymnasiums aus Oulu zu Gast bei der Musikschule und beim Leverkusener Kinder- und Jugendchor. Neben gemeinsamen Workshops, einem Auftritt im Kölner Dom, der musikalischen Umrahmung einer Ausstellungseröffnung der Europa-Union Leverkusen sowie einem kleinen Straßenkonzert bei der Einweihung des finnischen Ampelmännchens an der Oulustraße ist der Chor beim Konzert „The Sound of Music“ zu hören.

Es findet am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Evangelischen Christuskirche statt. Im Rahmen des Konzertes singt ein in Leverkusen noch nie gehörter Mädchenchor, verstärkt mit einer Jungenstimme, ein breit gefächertes Programm internationaler Chormusik von Klassik bis Pop und Folk.