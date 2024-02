Einsatz in Leverkusen: 200 Badegäste evakuiert Chlorgas-Alarm im Freizeitbad Calevornia

Um 18.36 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr der Alarm ein. Personal des Bades Calevornia hatte erhöhten Chloraustritt festgestellt und die Feuerwehr informiert. Rund 200 Badegäste mussten den gefährdeten Bereich verlassen. Spezialisten der Feuuerwehr in Chemieschutzanzügen kontrollierten die Anlage. Sie stellten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Leck in einer Chlorgasflasche fest und dichteten es ab. Von den 200 Badegästen aus Bad und Sauna wurden 180 vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war gegen 20.15 Uhr beendet. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz.