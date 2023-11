Neue Anlage im Chempark Leverkusen soll 2024 in Betrieb gehen Currenta produziert selbst grüne Wärme und Kälte

Ab 2024 soll mit dem Pilotprojekt „Green Energy Supply“ (GES) in Leverkusen ungenutzte Abwärme im industriellen Maßstab genutzt werden. Derzeit laufen noch die Bauarbeiten für GES. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Bayers Pharmasparte, die derzeit in den letzten Vorbereitungen für die neue hochautomatisierte Tablettenfabrik Solida 1 in Leverkusen steckt, will so den CO 2 -Fußabdruck deutlich verringern.