Anträge in Leverkusen ab Montag einsehbar : Wie viel Grundwasser weiter in den Chempark Leverkusen fließen soll

Leverkusen Seit Jahrzehnten hat Currenta mehrere Wasserrechte, auch am Standort Leverkusen. Eines lief vor zwei Jahren ab, musste erneut beantragt werden. Vor der Genehmigung steht die Offenlage.

In einem Antrag geht es um die Entnahme aus bestehenden Brunnen in Köln-Flittard und Wiesdorf mit eben jenen 74,9. Mio, im zweiten Antrag um das Wasserwerk in Hitdorf mit Mengen von 22,5 Mio. Kubikmeter/Jahr – pro Stunde ausgedrückt: 4000 Kubikmeter. Hier holt sich Currenta Rheinuferfiltrat, also Grundwasser aus Väterchen Rhein.