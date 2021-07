Rettungsarbeiten dauern an : Toter nach Explosion im Leverkusener Chempark gefunden

Leverkusen Im Chempark Leverkusen ist es zu einer schweren Explosion nahe der Müllverbrennungsanlage in einem Tanklager gekommen. Rettungskräfte der Werkfeuerwehr haben kurz nach 13 Uhr einen vermissten Mitarbeiter nur noch tot bergen können. 16 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Die Feuerwehr der Stadt Leverkusen setzte um 9.51 Uhr eine Warnung mit der Warnstufe „Extreme Gefahr“ an die NINA-Warn-App ab. Man solle sich in ein Gebäude begeben, Fenster und Türen geschlossen halten und die 112 nur anrufen, wenn man Angaben zum Geschehen machen könne. Für das Kölner Stadtgebiet gibt es über die Warn-App eine „Gefahreninformation“, die darauf hinweist, dass dort aktuell keine Gefahr besteht.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir an einer Stelle ein Foto gezeigt, das nicht mit der aktuellen Explosion in Leverkusen in Zusammenhang steht. Wir haben das Bild ausgetauscht und bitten den Fehler zu entschuldigen.