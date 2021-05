20.000 Euro für Leverkusen : Chempark hilft corona-gebeutelten Vereinen

Leverkusen Currenta unterstützt gemeinnützige Organisationen aus dem Standortumfeld, die besonders von der Pandemie betroffen sind, in Leverkusen, Dormagen und Krefeld mit insgesamt 60.000 Euro.

Wegen Corona bleibt die Tür zu. Dies gilt zum Beispiel für die Leverkusener Tafel. Deshalb ist Adolf Staffe, Leiter der Einrichtung, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt, glücklich über eine Currenta-Spende von 3000 Euro. Das Geld helfe der Institution, die Unterstützung zügig wieder hochfahren zu können, wenn eine Öffnung wieder möglich ist, sagt Staffe. So wie die Tafel unterstützt das Unternehmen, das die Chemparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen betreibt, eine Vielzahl besonders hilfebedürftiger Vereine und Organisationen. Insgesamt fließen laut Currenta 60.000 Euro, davon in Leverkusen 20.000.

„Nach über einem Jahr in der Pandemie sind gegenseitige Unterstützung und Durchhaltevermögen wichtige Pfeiler für den Zusammenhalt in der Gesellschaft geworden“, sagt Frank Hyldmar, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Currenta. Viele Organisationen in Leverkusen, die gerade in dieser besonderen Zeit helfen oder helfen wollen, sind durch die Pandemie beeinträchtigt. So eben auch die Leverkusener Tafel, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit geschlossen bleiben muss und gleichzeitig einen Rückgang an wichtigen Spendeneinnahmen zu verzeichnen hat. Die Tafel, wie auch neun weitere gemeinnützige Organisationen in Leverkusen, erhalten Hilfe von Currenta.