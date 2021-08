Unglück im Chempark Leverkusen : Einsatzkräfte finden weiteren Toten nach Explosion

Leverkusen Eine Woche ist die Explosion im Entsorgungszentrum Bürrig her. Nun fanden die Einsatzkräfte einen weiteren Toten. Die Zahl der Menschen, die ihr Leben bei der Explosion verloren, erhöht sich auf sechs. Eine Person wird noch vermisst.

Weiterer Toter Am Dienstag gibt die ermittelnde Staatsanwaltschaft Köln bekannt, dass ein weiterer Toter gefunden worden sei. Die berichtet die dpa. Demnach sei das Opfer auch identifiziert worden. Insgesamt sind nun mindestens sechs Menschen bei der starken Explosion im Tanklager an der Verbrennungsanlage des Entsorgungszentrums ums Leben gekommen. Ein Mensch wird noch vermisst. Currenta-Chef Frank Hyldmar hatte schon Ende der vergangenen Woche davon gesprochen, dass es kaum bis keine Hoffnung mehr gebe, die Vermissten lebend zu finden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion. Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die Brandermittler der Polzei hätten bisher an den Explosionsort selbst noch nicht vordringen können, weil die Einsturzgefahr des Gebäudes und die Toxizität noch zu schwer einzuschätzen seien.

Geruch Die Aufräum- und Bergungsarbeiten im Entsorgungszentrum dauern an. Im Zusammenhang damit kann es immer wieder „zu vorübergehenden Geruchsbelästigungen kommen“, weist Chemparkbetreiber Currenta erneut hin. Etliche Leverkusener hatten auch zum Wochenende noch deutlichen Geruch wahrgenommen und sich in unserer Redaktion gemeldet.

Landesamt mahnt weiter zur Vorsicht in Leverkusen

Nach Explosion im Chempark : Landesamt mahnt weiter zur Vorsicht in Leverkusen

Rettungsarbeiten dauern an

Rettungsarbeiten dauern an : Zweites Todesopfer nach Explosion im Leverkusener Chempark gefunden

Entsorgung Um die Abfallentsorgung aus dem Chempark fortführen zu können, will Currenta sein Entsorgungsnetzwerk nutzen. Es soll den Ausfall der Leverkusener Verbrennungsanlage kompensieren. Womöglich ähnlich zu Zeiten, in denen die Drehrohröfen in der Revision sind.