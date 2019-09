Chempark bietet Informationen : Welcher Beruf ist der Richtige?

Viele Jugendliche sind kurz vor dem Schulabschluss sehr unsicher, in welche Richtung ihr beruflicher Weg sie führen soll. Im Chempark gab es jetzt Informationen.

Was tun nach der Schule, welche Ausbildung anfangen, welches Studium beginnen? In den Gesichtern vieler junger Menschen, die den Tag der Ausbildung im Chempark besuchten, standen oftmals unübersehbare Fragezeichen. Groß die Unsicherheit, ob die berufliche Zukunft eher im kaufmännischen, technischen oder vielleicht doch naturwissenschaftlichen Bereich liegen sollte.

Welche Möglichkeiten es bei Bayer, Lanxess, Currenta, Covestro und Tectrion gibt, präsentierten die Unternehmen auf dem Leverkusener Bildungscampus. Was die Suchenden erkennbar ansprach, waren die Auskünfte der Gleichaltrigen, die sich für ihren beruflichen Weg schon entschieden haben: In den Ausbildungswerkstätten erzählten unter anderem angehende Industriemechaniker und Mechatroniker, welche Erfahrungen sie bei ihren ersten Schritten in den Beruf gemacht haben. Und die wirkten nicht schlecht: Nicht nur die vergleichsweise hohe Ausbildungsvergütung schien es den meisten angetan zu haben. Das Gemeinschaftsgefühl in den Ausbildungsjahrgängen und die Qualität der Anleitung an den Werkbänken spielten offenbar eine gleichermaßen große Rolle.