Nach dem Explosionsunglück : Kontaminiertes Löschwasser – Experten berichten dem Leverkusener Stadtrat

Leverkusen In einer öffentlich übertragenen Sitzung sollen Vertreter von staatlichen Stellen, Betreiber Currenta und Energieversorgung EVL den Politikern Rede und Antwort stehen. Chemieabwasser und die geplante Wiedereröffnung stehen im Fokus.

Die Einleitung von kontaminiertem Löschwasser nach der Explosion des Curranta-Tanklagers in Bürrig und die geplante Wiedereröffnung der Müllverbrennungsanlage beschäftigt weiter Politik und Öffentlichkeit. Zur kommenden Ratssitzung am 14. Februar hat die Stadtverwaltung Vertreter der Bezirksregierung, des Landesumweltamts (Lanuv), von Betreiber Currenta und der EVL eingeladen. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen wird eine Verbindung per Zoom geschaltet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Verwaltung befinde sich weiter in enger Abstimmung sowohl mit der Aufsichtsbehörde, dem Landesverband als auch mit dem Betreiber der Anlage.