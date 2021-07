Chemie-Unglück in Leverkusen : Landesumweltamt kündigt Aufklärung über Schadstoffe an

Landesumweltamt kündigt Aufklärung über Schadstoffe an

Chemie-Unglück in Leverkusen

Messwagen von Curranta prüfen den Schadstoffgehalt in der Luft. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Noch herrscht Unklarheit über die Konzentration der Schadstoffe, die bei dem Chemie-Unglück in der Curranta-Müllverbrennungsanlage frei geworden sind. Stadt, Currenta und das Landesumweltamt haben für den Nachmittag Aufklärung angekündigt und zu einer Pressekonferenz eingeladen. Weiterhin werden zwei Arbeiter vermisst.

Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt (Lanuv) hat offenbar eine erste Analyse der Stoffe abgeschlossen, die mit der Rauchwolke nach der Explosion in die umliegenden Wohngebiete getragen wurden. Sie sollen heute um 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Davon werden weitere Schutzmaßnahmen abhängen.

Nach dem Brand waren in Leverkusen Rußpartikel niedergegangen. Die Stadt empfahl ihren Einwohnern bis zu einer abschließenden Klärung unter anderem, kein Obst oder Gemüse aus dem Garten zu essen, auf dem sich Partikel abgelagert hatten. Auch sollte der Ruß nicht in die Wohnungen getragen werden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, sollte dabei vorsorglich Handschuhe tragen. Auch für Leichlingen gilt mittlerweile diese Empfehlung aus Vorsorge. auch dort war vereinzelt Ruß runtergekommen.

In einer ersten Einschätzung war das Amt davon ausgegangen, dass es sich um „Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen“ gehandelt haben könnte. Grundsätzlich sei es so, dass Dioxine bei jedem Brandereignis in mehr oder weniger hohen Konzentrationen entstünden. Wie hoch die vorhandenen Rückstände mit diesen Substanzen belastet sind, soll nun offen gelegt werden.