ChemCologne-Treffen : Die Chemieregion am Rhein muss umdenken

Leverkusen Das Niedrigwasser des Rheins liegt ein Jahr zurück. Industrie und Politik sind in der Findungsphase. Beratung im Baykomm.

„Wir können gar nicht schnell genug sein“, betont der Vorstandsvorsitzende des Duisburger Hafens Erich Staake. Auch Norbert Salomon, Abteilungsleiter für Wasserstraßen im Bundesministerium, spricht in seinem Vortrag von einem „Umsetzungsdefizit“. Aber: Was gilt es überhaupt umzusetzen?

Er macht darauf aufmerksam, dass als Anpassung an den Klimawandel und den Wasserstand des Rheins, wasserbauliche Maßnahmen wie Speicherlösungen oder Begradigungen in Betracht gezogen werden müssen. Diese müssten jedoch zuerst ausreichend geprüft werden, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Erich Staake sieht in den langen Prüfungszeiten das Problem und appelliert: „Wir müssen sofort Alternativen zu Binnenschiffen bereitstellen. Eine davon ist der Ausbau des Schienen- und Güterverkehrs.“ Der weltgrößte Binnenhafen in Duisburg ist Paradebeispiel für die Zuglogistik. Neben 20.000 Schiffen werden am „duisport“ jährlich 25.000 Züge abgefertigt.