Cembalo Cantabile : Eindrucksvolle Werbung für ungewöhnliches Instrument

Das Cembalo stand gestern im Mittelpunkt des ersten Konzerts Leverkusener Musiker dieser Spielzeit

An diese in Warschau geborenen Musikerin erinnerte Tatjana Vorobjova am Sonntag im Erholungshaus beim ersten Konzert Leverkusener Musiker der neuen Saison. Wie Landowska hat auch sie als Pianistin begonnen, bis ihr leidenschaftliches Interesse an alter Musik sie zum Cembalostudium brachte. Heute spielt die in Köln lebende Pianistin und Cembalistin in verschiedenen Ensembles und unterrichtet als erste Lehrerin für Cembalo an der Leverkusener Musikschule. Seit dort Schüler bei Workshops mit Werner Ehrhardt und seinem Ensemble l’arte del mondo historische Aufführungspraxis von Barockmusik kennen und lieben gelernt haben, gibt es auch vermehrt Interesse an Unterricht auf dem Cembalo.