10.000 Euro Schaden in Leverkusen-Wiesdorf : Celtic-Fans randalieren auf Weihnachtsmarkt

10.000 Euro Schaden in Leverkusen-Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf Die Fans vom schottischen Fußballverein Celtic Glasgow haben am Donnerstag vor dem Europa-League-Spiel gegen Bayer 04 auf dem Wiesdorfer Weihnachtsmarkt randaliert. Der Betreiber des Winterdorfs sagt: „Die haben sich benommen wie die Schweine.“

Der Betreiber des Winterdorfes, Frank Jackmuth, berichtet in dem Zusammenhang von einem Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Kaputt gegangen sind unter anderem 1000 Gläser, die Beleuchtung an den Ständen und Glühbirnen. Die Fans sollen versucht haben, Sitzgarnituren und Scheinwerfer zu stehlen, berichtet Jackmuth. Wie hoch der Schaden wirklich ist, sammele er derzeit noch.