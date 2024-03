Diskussion um Opladener Stadthalle CDU: Rückkauf ist nur das letzte Mittel

In der früheren Veranstaltungshalle tut sich weiterhin nichts, was auf eine Wiedereröffnung hindeutet. In einem offenen Brief des Opladener CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Matthias Itzwerth an Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) fordert Itzwerth die Vereinbarung eines zeitnahen Treffens mit dem Eigentümer der Immobilie, an dem neben dem Stadtchef auch Bezirksbürgermeister Ulrich Liebetrau (SPD) und Itzwerth selbst als dessen Stellvertreter teilnehmen sollen.