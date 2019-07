Opladen : CDU zu Fahrrad-Parkhaus: Stellplatz-Miete ab 20 Cent

Das Rad-Parkhaus wird in die Rampe zur Bahnhofsbrücke gebaut. Foto: Ludmilla Hauser

Opladen Das neue Fahrradparkhaus am Bahnhof Opladen– 400 Stellplätze, Fertigstellung im Herbst 2020 – findet nicht nur bei den Bürgern Zuspruch, die sich über das Thema kürzlich beim Bahnstadt-Mittwoch informieren ließen.

Auch die Opladener CDU verteilt Lob an die Planer in der Bahnstadt: „Das vorgestellte Konzept ist wirklich zukunftsweisend. Über drei Zugänge können auf drei Ebenen Fahrräder abgestellt werden. Die existierende Rampe wird dazu angepasst und bietet direkten Zugang“, schreibt Matthias Itzwerth für die CDU und weiß offenbar schon mehr, als Bahnstadt-Prokurist Andreas Schönfeld am Bahnstadt-Mittwoch verraten hat. Während der keine detailierten Angaben zu den Preisen für die Stellplätze machte und sagte, sie würden moderat und nach Mietdauer gestaffelt sein, teilt Itzwerth nun mit: „Zwei Ebenen werden kostenpflichtig sein, je nach Mietdauer von ca. 20 Cent bis ein Euro pro Tag.“