Verkehrsplanung in Opladen CDU will Situation rund um Rewe entschärfen

Der Vorschlag der CDU, den sie in die Bezirksvertretung II einbringen will, sieht neue Einbahnstraßenregelungen vor. Konkret wollen die Christdemokraten die Gerhart-Hauptmann-Str. ab Kreuzung Lessingstr. in Fahrtrichtung Düsseldorfer Str. zur Einbahnstraße machen. Zudem soll die Günther-Weisenborn-Str. ab Düsseldorfer Str. in Fahrtrichtung Kantstr. bis zur Einfahrt Parkhaus zur Einbahnstraße werden. Und: „Wenn es gefahrlos möglich ist, sollten Radfahrende jeweils weiterhin in beide Richtungen fahren dürfen“, so der Antrag.